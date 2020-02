Westerwoldse jongeren kunnen meedoen aan FC Groningen Buurt Battle

WESTERWOLDE, TER APEL – Jongeren uit de gemeente Westerwolde in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar kunnen meedoen aan de FC Groningen Buurt Battle.

Tijdens de Buurt Battle volgen de jongeren gedurende zeven weken verschillende voetbaltrainingen. Met het voetballen en het uitvoeren van maatschappelijke activiteiten verdienen de deelnemende jongeren punten waarmee ze een plekje in het finaleteam kunnen bemachtigen. Dit team vertegenwoordigt de gemeente tijdens de finaledag op woensdag 29 april 2020.



Kick-off op 11 maart

Op woensdag 11 maart om 14.30 uur is de kick-off van de Buurt Battle op Sportpark ’t Heem in Ter Apel. De trainingsdagen zijn op woensdag 18 en 25 maart 1, 8, 15 en 22 april. Deelname is gratis. Jongeren kunnen zich tot en met vrijdag 6 maart 2020 voor de Buurt Battle aanmelden bij Siebren van der Molen via e-mail: s.vandermolen@hvdsg.nl. Er kunnen maximaal vijftien kinderen meedoen.



Gemeente Westerwolde Beweegt

De Buurt Battle is een initiatief van de Stichting FC Groningen in de Maatschappij en heeft onder andere als doel het verhogen van de sportparticipatie van jongeren. Het initiatief past goed binnen de doelstellingen van Gemeente Westerwolde Beweegt. Gemeente Westerwolde Beweegt is een samenwerking met Huis voor de Sport Groningen en Stichting Welzijn Westerwolde en richt zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij inwoners door middel van sport- en beweegactiviteiten.

Ingezonden