Barrels bereiken de Noordkaap

NOORDKAAP – Gisteren hebben de barrels de Noordkaap bereikt.

Vrijdag 14 februari is de Noordkaap Wintereditie 2020 van start gegaan. Ook deze reis wordt weer georganiseerd door Zweep Events uit Winschoten.

Aan deze editie doen zo’n 25 auto’s mee. De voertuigen mogen niet jonger zijn dan 20 jaar, de prijs maakt niet uit, als het maar een barrel is. Natuurlijk mag men de auto pimpen tot de meest gekke constructie die er ooit is gezien. Hoe excentrieker en gekker de constructie des te spectaculairder.

De barrels verzamelden zich bij Hotel van der Valk in Zuidbroek. Na de administratieve handelingen vertrokken ze in colonne over de A7 om bij Bad Nieuweschans de grens over te steken.

Gisteren kwamen ze op hun eindbestemming: De Noordkaap aan. Een dag eerder dan de planning was, want vandaag werden de wegen er naar toe vanwege de sneeuwval afgesloten. In colonne reden ze naar het eindpunt, waar uiteraard een fotomoment plaats vond.

Vandaag zijn ze al weer op tijd vertrokken, omdat er weer veel sneeuw is voorspeld.

Zomereditie en de UIltieme Special Edition

Zweep Events heeft voor dit jaar nog twee Barrel Challenges op stapel staan. Op 20 juni vertrekken de barrels voor de Zomereditie door: Duitsland, Denemarken, Zweden, Finland, Estland, Rusland, Letland, Litouen en Polen. Voor de maand oktober staat de UIltieme Special Edition: The Marokko Barrel Challenge op het programma; een knettergekke 14 daagse Road Trip!

Foto’s: Meinie Zweep