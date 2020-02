Healthy Ageing Tour dit jaar in noord Groningen en Friesland

GRONINGEN – De gemeente Groningen is op Goede Vrijdag 10 april het decor van de derde etappe van de Healthy Ageing Tour voor vrouwen en de tweede rit van de junior-vrouwen. Beide ritten starten in het Groninger Stadspark en hebben een aankomst in Ten Boer. Hiermee is het complete programma voor de jubileum-editie van deze vijfdaagse etappekoers met deelname uit de hele wereld bekend.

De start is voorzien in het Stadspark in Groningen. Zowel het vertrek als de ploegenpresentatie vindt plaats op de statige Concourslaan. De finish en huldigingen zijn in Ten Boer. Vanuit de start in Groningen rijden de rensters door Haren, Engelbert, Harkstede, Kolham, Froombosch en Schildwolde naar de plaatselijke ronde door Ten Post, Ten Boer en Sint Annen. De elite vrouwen starten om 13.00 uur en rijden een afstand van 133 kilometer. Daarbij inbegrepen zijn de drie plaatselijk omlopen in Ten Boer, waar op de Blinkerdlaan rond 16.15 uur de finish is. De junior vrouwen starten om 9.45 uur met de finish rond 12.00 uur en rijden een afstand van 74 kilometer.

Dit jaar is de 10e editie van het evenement en opnieuw komt de hele wereldtop van het vrouwenwielrennen naar Groningen. Teams als Boels-Dolmans, CCC-Liv, Trek-Segafedo, Movistar en WNT-Rotor hebben hun komst al toegezegd. De organisatie is blij dat de gemeente Groningen weer onderdeel uitmaakt van het etappeschema, net als in 2018, toen werd de afsluitende etappe in hartje Stad verreden.

Healthy Ageing is een speerpunt in de gemeente Groningen, alle kennisinstellingen houden zich hier op diverse manieren mee bezig. “We proberen met de Healthy Ageing Tour steeds vernieuwend te zijn in de combinatie van topsport en de maatschappelijke beweging voor Meer Gezonde Jaren,” vertelt Daan Bultje, directeur van Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland (HANNN). “We hebben een mooi gezondheidsprogramma samengesteld voor diverse doelgroepen: werkgevers en werknemers worden uitgedaagd om op de fiets naar het werk te gaan, de Gezonde Huiskamer staat op diverse plaatsen en we gaan met scholen aan de slag met de Daily Mile.”

Wethouder Inge Jongman van de Gemeente Groningen is blij dat de Healthy Ageing Tour de gemeente Groningen in haar etappeschema heeft opgenomen. “Healthy ageing is een belangrijk thema in onze gemeente en daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Sporten levert een belangrijke bijdrage aan het fit en gezond zijn van mensen. De Healthy Ageing Tour is een topwedstrijd voor het vrouwenwielrennen en we hopen dat het inspireert om nog vaker de fiets te pakken. Gewoon van huis naar school, naar je werk, de stad in, boodschappen doen, naar vrienden, sporten, ontspannen in het groen en natuurlijk weer naar huis.”

Programma elite-vrouwen Healthy Ageing Tour 2020:

08/04: 1e etappe: Drachten-Drachten

09/04: 2e etappe: tijdrit Zoutkamp

10/04: 3e etappe: Groningen-Ten Boer

11/04: 4e etappe: Loppersum-Appingedam

12/04: 5e etappe: Borkum-Borkum

Programma junior-vrouwen Healthy Ageing Tour 2020:

09/04: 1e etappe: tijdrit Zoutkamp

10/04: 2e etappe: Groningen-Ten Boer

11/04: 3e etappe: Appingedam-Appingedam

Ingezonden

Op de foto: De finish in Musselkanaal in 2019