Horeca Noord opent deuren voor alle werkzoekenden

NOORD NEDERLAND – Op 9 en 10 maart organiseren meer dan 50 horecazaken op 8 locaties de BaanBorrel.

In het Noorden hebben horecaondernemers, KHN, HorecaGroningen.nl en Werk in Zicht elkaar opgezocht om een oplossing te vinden voor het groeiende personeelstekort in de horeca.

Met de campagne “Word jij verliefd op de horeca?” organiseren meer dan 50 horecazaken in Groningen en Drenthe de BaanBorrel. De BaanBorrel brengt werkzoekenden en horecaondernemers op een laagdrempelige en gezellige manier bij elkaar. En het mooie is: iedereen is welkom!

Het aantal vacatures in de horecabranche groeit nog steeds en zo ook de krapte op de arbeidsmarkt. Er studeren onvoldoende jongeren af vanuit een horecaopleiding om alle vacatures te kunnen vervullen. Ook daalt het aantal beschikbare werkzoekenden vanuit de WW. De vraag naar horecapersoneel blijft de komende tijd hoog. Om die reden bundelen horecaondernemers in het Noorden hun krachten en organiseren zij in acht horecazaken de BaanBorrel, verdeeld over de provincies Groningen en Noord-Drenthe. Door nu werkzoekenden te ontmoeten en op te leiden, zijn de ondernemers straks klaar voor de zomer!

Geen cv, motivatiebrief en moeilijke procedures

Bij werken in de horeca draait het om arbeidsethos, competenties en persoonlijkheid. Daarom wordt er tijdens de BaanBorrel niet gewerkt met cv’s, motivatiebrieven of moeilijke procedures, in plaats daarvan ontvangen werkzoekenden en werkgevers wildcards die ze uit kunnen delen bij hun eerste kennismaking. Bij een goede eerste indruk worden via deze wildcards vervolgafspraken gepland.

Nieuw talent aanboren uit alle doelgroepen

Investering in nieuw talent is noodzakelijk om langdurig openstaande vacatures te vervullen. Vaak betekent dit ook investering in scholing en begeleiding. In samenwerking met Werk in Zicht worden werkzoekenden geworven en omgeschoold om in de horeca te werken. Tijdens de BaanBorrel zijn opleiders en grote werkgevers aanwezig waardoor er volop kansen zijn op werk voor eenieder die wil ontdekken hoe de horeca als werkgever is. En het mooie is: iedereen is welkom. Jong, oud, met of zonder ervaring, (HBO) geschoold of ongeschoold.

1600 openstaande vacatures in noordelijke horeca

De komende maanden zijn er volop kansen op werk door het aantrekken van seizoenswerkgelegenheid. In Noord-Nederland staan er volgens het CBS momenteel zo’n 1600 vacatures open, waarvan 500 voor rekening van de Groningse horeca. Ook de Drentse horeca telt 500 vacatures. In Friesland is de krapte hoger met 600 vacatures. De sector kent veel seizoenswerk. De tekorten in de beroepen restaurant kok en medewerker bediening zijn dan ook het grootst tussen 1 april en 1 oktober. In deze piekperiode ervaren ondernemers vooral problemen met vinden van ondersteunend personeel in de keuken en in de bediening (zoals afwassers en obers).

De BaanBorrel is een gezamenlijk initiatief van Werk in Zicht, Kansrijkberoep.nl, HorecaGroningen.nl en Koninklijke Horeca Nederland. De BaanBorrel wordt op verschillende data en locaties georganiseerd.

Werk in Zicht is het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe.

Onderstaand het overzicht van de BaanBorrel op verschillende data en locaties in Groningen, Drenthe en Friesland.

9 MAART (15:00 UUR – 17:00 UUR)

De Drie Gezusters in Groningen

(deelnemende partijen: Van der valk – Westerbroek, Van der Valk – Hoogkerk, Stadscafé Pronk, De Drie Gezusters, The Market Hotel, Spawell Peize, Imono, Yammy, The Amaze Group: hieronder vallen Club Kokomo, Ocean41 en Werkman, Houdt van eten, beachclub Vifero)

Werkplein Fivelingo in Delfzijl

(deelnemende partijen: Eemshotel McDonalds, Grand Café Het Lokaal, Restaurant De Basiliek)

De Postwagen in Tolbert

(deelnemende partijen: De Postwagen, Vakantiepark Cnossen Leekstermeer, Kampeerhal Roden, Bella Sardegna, Hotel – Restaurant “Het Wapen van Drenthe”, Waterlelie Welnessresort)

10 MAART (15:00 UUR – 17:00 UUR)

Gasterij Smits in Midwolda

(deelnemende partijen: McDonalds, Grand Café Java, De Piekenier, Heerlijke Streken, Thermen Bad Neuweschans, Van der Valk Zuidbroek, Gasterij Smits, Vakantiepark Schloss Dankern, Vakantiepark de Barkhoorn, De Waternimf Midwolda)

Kunstplaza Schurer (Warenhuis Van der Veen) in Assen

(deelnemende partijen: Hof van Saksen, Van der Valk Assen, City Hotel de Jonge, Lunchcafé Plein 10, Restaurant en Grandcafé Liff, Grand Café ’t Wapen, Restaurant de Poort van Assen, Restaurant Bij Jaap, Coffee & Bar AutentieQ)

Zalencentrum De Hoogte in Winsum (15:00 – 17:00)

(Deelnemende partijen: Marenland, Ons Schathoes, Landgoed Verhildersum, Herberg Gouden Karper, Beleef Lauwersoog: Camping Lauwersoog, Het Booze Wijf, Lauwersoog Water Events, Waddengenot Pieterburen, Terschelling Uitzendbureau)

Eetcafé Groothuis in Emmen (16:00 – 18:00 uur)

(deelnemende partijen: Van der Valk – Emmen, Wildlands, Eetcafé Groothuis, Veenpark)

23 MAART

De Schildhoeve in Fluiterberg (14:30 – 17:30 uur)

(De Keuken van Aragon, Cathering van ’t Hooge, Grandcafé Marron, La Brochette, Paviljoen Nijstad, Narliene)

20 MEI (15:00 – 18:00 UUR)

Markt 058 in Leeuwarden

(deelnemende partijen nog niet bekend)

Geïnteresseerde werkzoekenden kunnen zich aanmelden viahttps://kansrijkberoep.nl/beroep/baanborrel/. Geïnteresseerde horecabedrijven kunnen zichaanmeldenvia miranda.kaiser@uwv.nl

Ingezonden door Heidi Regts, communicatieadviseur UWV