In Groningen meer mensen in de WW, vacatures in de horeca

GRONINGEN – Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in januari toe. Evenals in voorgaande jaren zorgden seizoenswerkloosheid en aflopende jaarcontracten voor een forse toename van de WW. De komende maanden biedt het naderende hoogseizoen in bouw, landbouw en horeca volop kansen om weer werk te vinden. Zo werft de Groningse horeca tijdens baanborrels nieuw personeel voor het komende horecaseizoen.

Meer WW-uitkeringen in januari

Eind januari telde Groningen 8.756 WW-uitkeringen. Dat is 2,9% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in januari toe met 1.049 uitkeringen (13,6%) ten opzichte van vorige maand. Een flinke toename van de WW in januari is gebruikelijk vanwege het aflopen van jaarcontracten en het wegvallen van seizoenswerkgelegenheid. De WW steeg dan ook vooral onder uitzendkrachten – onder andere werkzaam als bouwvakker, schilder of medewerker hoveniersbedrijf – en in seizoensgevoelige sectoren als bouw en landbouw. Ondanks de stijging in januari is het aantal WW-uitkeringen in Groningen nog altijd lager dan een jaar geleden (-12,0%). In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar gemeenten en sectoren.

Volop kansen in de noordelijke horeca

Ondanks de tijdelijke toename van de WW blijven veel werkgevers kampen met personeelstekorten. In het Noorden zijn onder andere vacatures in de horeca moeilijk vervulbaar. De komende maanden zijn er volop kansen op werk door het aantrekken van seizoenswerkgelegenheid. In Noord Nederland staan er volgens het CBS momenteel zo’n 1600 vacatures open in de horeca, waarvan 500 voor rekening van de Groningse horeca. Ook de Drentse horeca telt 500 vacatures. Friesland is de krapte nog iets hoger met 600 vacatures. De sector kent veel seizoenswerk. De tekorten in de beroepen restaurant kok en medewerker bediening zijn dan ook het grootst tussen 1 april en 1 oktober. In deze piekperiode ervaren ondernemers vooral problemen met vinden van ondersteunend personeel in de keuken en in de bediening (zoals afwassers en obers). In het noorden hebben horecaondernemers, KHN (Koninklijke Horeca Nederland), UWV en gemeenten de handen ineengeslagen om een oplossing te vinden voor het personeelstekort in de horeca.

BaanBorrels

Met de campagne “Word jij verliefd op de horeca?” organiseren verschillende horecazaken in Drenthe, Groningen en Friesland BaanBorrels om werkzoekenden en horecaondernemers op een laagdremplige, gezellige manier bij elkaar te brengen. In de horeca draait werken om arbeidsethos, competenties en persoonlijkheid. Daarom wordt er tijdens de BaanBorrels niet gewerkt met cv’s, motivatiebrieven of moeilijke procedures. In plaats daarvan ontvangen werkzoekenden en werkgevers wildcards die ze uit kunnen delen bij hun eerste kennismaking. Met die wildcards worden vervolgafspraken gepland. Investering in nieuw talent is noodzakelijk om langdurig openstaande vacatures te vervullen. Vaak betekent dit ook investering in scholing en begeleiding. In samenwerking met gemeentes en UWV worden werkzoekenden geworven en omgeschoold om in de horeca te werken.

Overal in Nederland toename

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind januari uit op 241.456. Dat is 2,6% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 223.453. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk toe met 18.003 (8,1%). In alle provincies nam de WW in januari toe. Een jaar eerder telde Nederland nog 279.084 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 37.628 uitkeringen (-13,5%). Op jaarbasis daalde de WW in alle provincies.

Regionale verschillen

In januari nam in alle noordelijke provincies het aantal WW-uitkeringen toe. Ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een afname te zien.

UWV verstrekte eind januari in de provincie Friesland 10.411 WW-uitkeringen; 13,5% meer dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind januari 11,3% lager dan vorig jaar.

Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in januari toe met 15,0% naar 7.884. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 15,0%

