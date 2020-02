Seniorenmiddag in Bibliotheek Veendam: WhatsApp

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 20 februari 08.00 uur. Door Jules

BEWOLKT EN GRIJS

Het wordt een grijze en bewolkte dag, en soms kan er wat lichte regen of motregen vallen. Vanavond passeert er een front en dat geeft meer regen, en ook enkele windstoten. Tot die tijd is er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Daardoor is het redelijk zacht met temperatuur stijgend van 7 naar 10 graden.

Na dat front van vanavond is er vannacht nog een enkele bui maar het klaart ook op, en de wind draait naar het noordwesten. Morgen zijn er veel opklaringen en wat stapelwolken. Maximum morgen rond 8 graden en opnieuw een zuidwestenwind.

In het weekend is het weer bewolkt en zijn er perioden met regen, en zaterdag ook vrij veel wind. Temperatuur in het weekend rond 11 graden op zaterdag, zondag rond 8 graden.