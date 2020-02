Verhalencafé in Winschoten over de Joodse gemeenschap in de Duits-Groningse grensregio



WINSCHOTEN – Stichting Folkingestraat Synagoge en De Verhalen van Groningen organiseren een Verhalencafé over de Joodse gemeenschap in de Duits-Groningse grensregio. Het Verhalencafé begint met een korte lezing door dr. Stefan van der Poel, die een inleiding op het thema geeft. Daarna is er ruimte om verhalen uit te wisselen en herinneringen te delen.



Van oudsher waren er binnen de Joodse gemeenschap veel contacten over de grens. Zo trokken Joodse mannen vanuit Duitsland naar Nederland voor seizoensarbeid, werd er over de grens getrouwd en bestonden er zakelijke relaties. Stichting Folkingestraat Synagoge (SFS) en de Ehemalige Jüdische Schule in Leer (EJS) zijn nu op zoek naar verhalen over de Joodse gemeenschap in de Duits-Groningse grensregio.



Verhalencafé

In samenwerking met De Verhalen van Groningen, Biblionet Groningen en Forum Groningen wordt een Verhalencafé georganiseerd om verhalen, anekdotes en herinneringen op te halen met eenieder die geïnteresseerd is. Het Verhalencafé begint met een spreker die een inleiding geeft op het thema. Daarna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek. Iedereen is welkom. Of u nu verhalen vertelt uit eigen herinnering, of verhalen wilt delen die u van uw (groot)ouders heeft gehoord: wij horen het graag.



Thema

Op donderdagavond 27 februari zal dr. Stefan van der Poel (RUG) in de bibliotheek van Winschoten vertellen over de invloed van Duitse Joden op de Duits-Groningse grensregio en op de rest van de provincie Groningen. Daarna is het woord aan het publiek en gaan we in gesprek over de Joodse gemeenschap in dit grensgebied. De locatie is niet zomaar gekozen: vóór de oorlog kende Winschoten de op één na grootste Joodse gemeenschap van Nederland.



Tentoonstelling

Het opgehaalde materiaal wordt verwerkt tot een mooi verhaal op de website van De Verhalen van Groningen. Daarnaast wordt een deel van de opgehaalde verhalen mogelijk verfilmd, waarna ze te zien zijn in de vorm van een reizende tentoonstelling – van Leer naar Groningen. Uiteindelijk worden de verhalen onderdeel van de nieuwe permanente tentoonstelling in de Folkingestraat Synagoge te Groningen. Voor de vernieuwde museale opstelling van deze synagoge wordt overigens nog materiaal gezocht. Bezoekers van het Verhalencafé worden daarom van harte uitgenodigd om eventuele objecten, bijv. gebruiksvoorwerpen, mee te nemen die iets vertellen over het leven van Joden in de grensregio.

Praktische informatie

Donderdag 27 februari | 19:30u, inloop vanaf 19:00u | Bibliotheek Winschoten (Meester D.U. Stikkerlaan 251, Winschoten)

Entree is gratis. Iedereen is welkom, ook als u liever alleen wilt luisteren. U kunt zich van tevoren aanmelden via sanne.meijer@deverhalenvangroningen.nl, maar dit is niet verplicht.

Ingezonden door Sanne Meijer, De Verhalen van Groningen