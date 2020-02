Definitief besluit wel of niet heropenen AZC Musselkanaal na raadsvergadering op 3 maart

STADSKANAAL, MUSSELKANAAL – Na de raadsvergadering op 3 maart neemt de gemeenteraad van Stadskanaal het definitief besluit over het wel of niet heropenen van het AZC in Musselkanaal.

Het college van Stadskanaal heeft een principebesluit genomen tot heropening van het AZC in Musselkanaal voor asielzoekers die als kansrijk worden gezien. Het COA gaat hiervoor fors investeren in de locatie. De overeenkomst wordt voor minimaal drie jaar aangegaan en er worden in Musselkanaal maximaal 428 asielzoekers opvangen.De gemeente verwacht in de zomerperiode, voor de start van het nieuwe schooljaar (2020/2021), het AZC in Musselkanaal te kunnen openen.

De opbrengst van de inloopavonden is nadrukkelijk meegenomen in de besprekingen met het COA. Tijdens deze avonden werd er vaak positief gereageerd op mogelijke heropening van het AZC en nog veel meer mensen gaven aan dat er geen bezwaar is tegen de opvang van asielzoekers. Maar er waren wel zorgen over de opvang van overlast gevende asielzoekers zoals in Ter Apel. Ook de aangeboden petitie had deze strekking en riep op om in het AZC Musselkanaal geen overlast gevende asielzoekers (uit veilige landen) toe te laten omwille van de veiligheid van de inwoners.

Gemeente en politie begrijpen de zorgen over de overlast gevende asielzoekers. Zeker gezien het feit dat het landelijk aanmeldcentrum in Ter Apel met de daar aanwezige problematiek zo dichtbij is. Om die reden heeft de gemeente met COA gezocht naar een doelgroep waarvan de kans op overlast minimaal is. Asielzoekers uit veilige landen zullen niet worden opgevangen tenzij zij een persoonlijke vluchtreden hebben.

De gemeente ziet de heropening van het AZC op deze manier als een kans voor Musselkanaal en de regio. De gemeenteraad bespreekt 3 maart 2020 het voorstel en daarna neemt het College een definitief besluit.

Voor omwonenden is op 26 februari een inloopbijeenkomst. Deze is van 16.30 tot 19.30 uur in het voormalig AZC.

Bron: Gemeente Stadskanaal