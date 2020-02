Brandweer Ter Apel zoekt vrijwilligers

TER APEL – Het brandweerteam in Ter Apel zoekt mensen tussen de 21 en 45 jaar die graag klaarstaan voor buren, het dorp en de gemeenschap waarin ze leven.

Benieuwd of brandweervrijwilliger iets voor jou is? De brandweer in Ter Apel organiseert een informatiebijeenkomst op zaterdag 14 maart. Sta jij ook paraat voor je buren, de bedrijven die zo belangrijk zijn voor de economische ontwikkeling in ons gebied en voor zorginstellingen en scholen in onze omgeving?

Ze zoeken nuchtere en praktische collega’s, mannen én vrouwen, die overdag een onderdeel kunnen uitmaken van een hecht team brandweervrijwilligers. Werk jij in ploegendiensten of parttime, dan is dit misschien iets voor jou!

Kom naar de informatiebijeenkomst op zaterdag 14 maart in de kazerne van Ter Apel, Heemker Akkerstraat 1. De bijeenkomst is van 13.00 uur tot 15.00 uur.

Of neem contact op met Tonnie Zijlstra , telefoonnummer is 06 10 41 60 07 of via mail tonnie.zijlstra@vrgroningen.nl Of meld je direct aan als vrijwilliger

Bron: Brandweer.nl