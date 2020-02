Country & Western in De Klinker

WINSCHOTEN – Nashville is dé hoofdstad van de countrymuziek. Op de Music City Walk of Fame prijken namen als Emmylou Harris, Dolly Parton en Hank Williams. In de voorstelling Nashville Tennessee – Home of the Country Music krijgt het publiek een avond lang alle hits, de grootste successen en mooiste songs uit de rijke historie van de Country en Western van zowel toen als nu te horen. De voorstelling is op vrijdag 6 maart te horen en zien in De Klinker.

Een live vijfmansband brengt in Nashville Tennessee – Home of the Country Music een aanéénschakeling van de mooiste songs, terzijde gestaan door frontlady Jordyn Mallory. Deze ‘Little Dolly Parton’ is door de country-wol geverfd, trad op met Dolly Parton en speelde in het voorprogramma van onder anderen Loretta Lynn, Crystal Gayle en Jake Owen. Naast haar schittert Rachel Kramer, bekend als zangeres van K-otic. Samen met K-otic tourde zij jarenlang het land door, waarna zij als solo artiest haar eigen songs bleef uitvoeren. De afgelopen jaren zijn mede besteed aan het maken van haar meest recente album Home, waaraan ze zowel in Nederland als Nashville werkte.

