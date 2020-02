Politie zoekt getuigen woninginbraken Emmen

EMMEN – De politie is op zoek naar getuigen van woninginbraken aan de Zuidlaarderbrink en Bruntingerbrink te Emmen.

Op donderdag 20 februari 2020 tussen 17.00 uur en 20.00 uur heeft er aan de Zuidlaarderbrink in Emmen een woninginbraak plaats gevonden. Men is via de achterzijde binnen gekomen en er zijn goederen weggenomen. Er wordt onderzoek naar deze woninginbraak gedaan.

Op dezelfde dag is tussen 18.30 uur en 20.20 uur een woninginbraak aan de Bruntingerbrink in Emmen geweest. Ook hierbij is men via de achterzijde binnen gekomen en heeft men goederen weggenomen.

Heeft u iets verdachts gezien? Dan hoort de politie dit graag via 0900-8844. Heeft u camera’s in de buurt van de Zuidlaarderbrink of Bruntingerbrink, zou u dan kunnen kijken of er iets verdachts op staat?

Bron: Politie Zuid-Oost Drenthe