Veel enthousiaste kinderen op Springkussenfestijn

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 21 februari 08.00 uur. Door Jules

WISSELVALLIG WEEKEND

Het is vandaag opnieuw heel redelijk weer met opklaringen en wat wolkenvelden, maar het weekend is opnieuw wisselvallig met morgen af en toe regen en vooral een stevige zuidwestenwind. En zondag zou daarna vooral een natte dag kunnen worden, met vrij veel regen.

Vandaag dus opklaringen, vanavond meer bewolking en kans op een bui. Maximum rond 9 graden, en een matige tot vrij krachtige wind uit west tot zuidwest, kracht 4 tot 5.

Morgen is er windkracht 5 tot 6 en bij vlagen windkracht 7. Er valt af en toe regen maar niet bijzonder veel, maximum rond 10 graden. Zondag is er minder wind maar er valt dan veel regen en dan kan het vrij nat worden. Na het weekend is het droger, maar vanaf woensdag is er wel kans op een winterse bui.