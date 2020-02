Werkzaamheden Ulsderbrug starten definitief op 4 maart

KLEIN ULSDA – Op 4 maart wordt definitief gestart met de werkzaamheden aan de Ulsderbrug.

Maandag vond in het Vestingmuseum in Oudeschans een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden aan de Ulsderbrug plaats. Deze avond werd geleid door Peter Dost, projectleider afdeling ruimte bij de gemeente Westerwolde.

De Ulsderbrug is al langere tijd aan groot onderhoud toe. Het achterstallig onderhoud moet worden weggewerkt, het versleten wegdek vervangen en houten klossen, die kapot zijn, moeten worden vervangen. Bovendien is er door de losliggende rijplaten veel lawaaioverlast en zorgden deze voor onveilige situaties voor met name fietsers en motor- en brommerrijders.

De werkzaamheden werden steeds uitgesteld omdat de brug bij Booneschans al sinds juli 2017 is afgesloten. Aangezien de vervanging van deze brug zeker nog lange tijd op zich laat wachten, is besloten de brug bij Klein Ulsda op 4 maart aanstaande aan te pakken.

Het groot onderhoud zal worden verricht door Machinefabriek Rusthoven b.v. uit Groningen. De kosten: 350.000 euro, worden gedeeld door de gemeente Westerwolde en de gemeente Oldambt; de brug is namelijk van beide gemeenten.

De boodschap dat vanaf 4 maart beide bruggen afgesloten zijn, zorgde voor veel emoties tijdens de informatiebijeenkomst. Naast het feit dat iedereen kilometers moet omrijden om op de A7 of in Bad Nieuweschans te komen en de (mogelijke) inkomstenderving voor ondernemers, maakten de aanwezigen zich zorgen over de bereikbaarheid door hulpdiensten. Ze verzochten de heer Dost nogmaals met de betrokken partijen om tafel te gaan, om te kijken of de werkzaamheden aan de Ulsderbrug konden worden uitgesteld, of dat de Booneschanskerbrug tijdelijk kon worden opengesteld voor auto’s.

Dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden en de omwonenden zijn vandaag door de gemeente Westerwolde per brief over de uitkomsten op de hoogte gesteld. Hierin staat dat het tijdelijk open stellen van de Booneschanskerbrug in verband met de veiligheid niet mogelijk is. Het uitstellen van de werkzaamheden aan de Ulsderbrug is vanwege vervolgproblemen niet mogelijk.

De werkzaamheden beginnen dus “gewoon”op 4 maart. De werkzaamheden gaan tussen de 3 1/2 en 5 weken duren. De gemeente benadrukt in de brief nogmaals dat de hulpdiensten hebben aangegeven dat de werkzaamheden aan de Ulsderbrug geen problemen veroorzaken bij de aanrijtijden en de routes.

Vanaf 4 maart wordt het verkeer middels bebording omgeleid. Fietsers kunnen gebruik maken van een tijdelijke fietsbrug bij De Bult.