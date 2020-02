Workshop in Bibliotheek Veendam: Tekenen met licht

VEENDAM – Bibliotheek Veendam organiseert vrijdagavond 28 februari een workshop Tekenen met licht. Kunstenares Ida Buijs laat zien hoe je met fotografie de meest kleurrijke creaties kan maken.

“Fotograferen” is Grieks voor “schrijven met licht”. Waar je mee kan schrijven, kan je ook mee tekenen! Dat is wat we in deze workshop gaan doen. Kunstenares Ida Buijs laat zien hoe je de meest kleurrijke creaties kan maken. Eerst vertelt ze over de techniek, daarna gaan we met elkaar foto’s maken. Elke deelnemer krijgt zijn/haar mooiste foto mee naar huis.

De workshop in Bibliotheek Veendam begint vrijdag 28 februari om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Aanmelden kan via www.biblionetgroningen.nl/veendam.

Ingezonden