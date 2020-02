ONSTWEDDE, STADSKANAAL, MUSSELKANAAL, VEENDAM – Kun je hulp gebruik bij je belastingaangifte of heb je vragen over toeslagen of kwijtschelding? Maak een afspraak voor het Belastingspreekuur in de bibliotheek.

Voor 1 mei moet bijna iedereen in Nederland de jaarlijkse belastingaangifte invullen. Best lastig als je niet goed weet hoe dit werkt. En het is nog lastiger als je weinig geld hebt om professionele hulp in te schakelen.

In verschillende bibliotheken in de provincie organiseert Biblionet Groningen belastingspreekuren. Hier kan je langskomen met vragen rondom je belastingaangifte, het aanvragen van toeslagen en andere belastingzaken. Ook kun je gebruikmaken van computers in de bibliotheek om zelf je belastingzaken te regelen.

Gemeente Stadskanaal

In de gemeente Stadskanaal wordt het Belastingspreekuur gehouden in alle bibliotheken. Medewerkers van Hemenborg Financiële Zorgverlening beantwoorden vragen, geven informatie en kunnen (deels) ingevulde formulieren controleren of je op weg helpen met invullen. Het advies is gratis.

Bibliotheek Onstwedde, maandag 2 maart van 13.00 – 15.00 uur (op afspraak)*

Bibliotheek Stadskanaal, donderdag 19 maart van 10.00 – 13.00 uur (vrije inloop)

Bibliotheek Musselkanaal, woensdag 25 maart van 13.00 – 15.00 uur (op afspraak)*

*Mensen die gebruik willen maken van het Belastingspreekuur in Onstwedde en Musselkanaal kunnen hiervoor een afspraak maken in de bibliotheek.

Gemeente Veendam

Zaterdag 14 maart vindt van 10.00 uur tot 15.00 uur in Bibliotheek Veendam het Belastingspreekuur plaats. Medewerkers van de Belastingwinkel beantwoorden deze dag vragen, geven informatie en kunnen (deels) ingevulde formulieren controleren of je op weg helpen met invullen. Deelname is op afspraak en het advies is gratis.

Mensen die gebruik willen maken van het Belastingspreekuur kunnen hiervoor vanaf 1 maart een afspraak maken in Bibliotheek Veendam.

