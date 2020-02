VEELERVEEN – Poes Lotte is terecht.

Sinds 9 februari werd Lotte vermist. Ze werd na het ontbijt naar buiten gelaten en was daarna niet meer gezien.

Maandag plaatsen we een oproep op deze site met het verzoek naar Lotte uit te zien. Vandaag kregen we het heugelijk bericht dat ze weer thuis is. Haar vrouwtje is heel blij!