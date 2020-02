“Pop-up Galerie Metafoor de Renne de hoogste in Europa”

STADSKANAAL – Met Pop-up Galerie Metafoor de Renne wordt eind maart afscheid genomen van de Renneflat.

De Renneflat in Stadskanaal wordt dit jaar gesloopt. De flat, met daarin 90 appartementen aan de rand van het Pagedal, die eigendom is van woonstichting Lefier, vertoont mankementen en achterstallig onderhoud.

De Renneflat werd, samen met een soortgelijke flat aan de Achterstekamp, in de jaren ’60/’70 gebouwd. Toen was het een prestigeproject; zelfs de burgemeester ging er wonen. Nu staan de appartementen leeg en is de ontmanteling begonnen.

Ada Tolboom, Pascal Bunk, Renate Heutinck en Richard Lamain willen de flat nog één keer in de schijnwerpers zetten. Dit doen zij door er een Pop-up Galerie te organiseren. Dit driedaags evenement wordt 27 maart geopend.

Ze hebben zo’n 100 kunstenaars bereid gevonden aan dit project mee te werken. De kunstenaars, waarvan sommigen nog nooit een podium hebben gekregen, beoefenen met passie hun kunsten. In bijna alle appartementen van de flat worden diverse soorten van kunst tentoongesteld en uitgevoerd. Denk hierbij aan schilderijen, graffiti, tekeningen, theater, muziek en poëzie. Ook buiten is van alles te zien en te beleven, zoals het maken van beelden met een kettingzaag uit een blok hout, muziek en straattheater. Voor kinderen worden workshops graffiti en tekenen en een soort speurtocht georganiseerd, de bibliotheek richt een schrijverscafé in en Stichting Wijkbelang Maarsheerd opent een kunstcafé.

Een van de kunstenaars is Wilko Peper. Hij was een van de laatste bewoners die uit de flat is vertrokken. Hij gaat in zijn voormalig appartement op de tiende verdieping zijn schilderijen exposeren. Zijn zus Henny Klooster – Peper heeft een mooi gedicht over de Renneflat gemaakt. Dit gedicht krijgt eind maart ook een plekje in de flat.

Bijzonder is ook dat leerlingen van het Ubbo Emmius hun werken tijdens de Pop-up Gallerie gaan exposeren. Zij hebben zich laten inspireren door het werk van beeldhouwer, schilder en tekenaar Karl van Beekum. Een van zijn werken is de Knoalster Lorelei. Hij was in de jaren zestig en zeventig tekenleraar op het Ubbo Emmius.

Michel Velt gaat aan de zijkant van de flat een grote muurschildering van een vrouwenfiguur van 30 bij 10 meter maken. Hij begint hiermee op 14 maart en zal er twee weekenden en een hele week aan gaan werken. De firma Debru uit Ter Apelkanaal heeft voor dit project gratis een hoogwerker beschikbaar gesteld. Tijdens het weekend van de Pop-up Galerie gaat Michel de laatste hand aan het kunstwerk leggen, zodat de bezoekers zijn werkzaamheden live kunnen volgen.

Wij spraken vanmiddag met twee van de initiatiefnemers: Ada Tolboom en Renate Heutinck en kregen een rondleiding in de flat. Vreemd om door de lege gangen en appartementen te lopen. Een gebouw waar 50 jaar lang gezinnen hebben gewoond en veel herinneringen liggen.

Naar deze herinneringen zijn de dames op zoek. Mensen die nog leuke of bijzondere verhalen hebben uit de tijd dat zij er hebben gewoond. Ook zoeken zij foto’s om eind maart in het trappenhuis een soort Memory Lane te maken en liggen er plannen om alles te bundelen in een boek; een schrijfster is al gevonden!

Ada vertelt dat woonstichting Lefier meteen enthousiast was toen zij met hun idee van de Pop-up Galerie op de proppen kwamen. Ze hebben van Lefier de sleutels van de flat en van de appartementen gekregen en zijn druk met voorbereidingen bezig. Bijna alle appartementen zullen worden gebruikt. Dat betekent dat deze (bezem) schoon moeten zijn. Voor de verwarming wordt op 27, 28 en 29 maart gebruik gemaakt van een grote aggregaat; de verwarmingsketels zijn al verwijderd. De beide liften zijn nog in gebruik, evenals een aantal toiletten.

Tijdens de Pop-up gallerie staan naast de flat diverse foodtrucks; parkeren kan bij de manege en in het Pagedal, zodat de bewoners rond de flat zo weinig mogelijk hinder van het verkeer ondervinden.

Inmiddels hebben de vier initiatiefnemers al veel mensen enthousiast gekregen voor hun project. Zij komen één keer in de week samen om alles door te spreken en zijn blij met de expertise van Evelien Dobber van Stichting Wijkbelang Maarsveld.

Er is (nog) heel veel werk te verzetten. Meer vrijwilligers zijn dan ook welkom! Denk hierbij aan mensen die rondleidingen willen verzorgen, mee willen helpen met schoonmaken, beveiliging, EHBO, bediening van de liften en de logistiek. Ook zijn ze nog op zoek naar (meer) sponsoren. Als tegenprestatie posten ze zijn/haar logo op hun Facebookpagina en mag de sponsor aan een van de balkons een banner ophangen.

Ada, Renate, Richard en Pascal hopen op veel belangstelling op 27,28 en 29 maart. Daarnaast hopen ze met deze hoogste Pop-up Galerie een plekje te krijgen in het Guiness Book of Records.

(Bijzonderheden over de opening en de openingstijden worden ter zijner tijd op deze site bekend gemaakt)

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg