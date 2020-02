Westerwoldebosloop op zaterdag 29 februari

SELLINGEN – De Westerwoldebosloop is zaterdag 29 februari in de bossen bij Sellingen.

Deelnemers kunnen zeven of tien kilometer wandelen of hardlopen. De start voor de hardlopers is om 11.00 uur bij camping de Barkhoorn aan de Beetserweg in Sellingen. De wandelaars vertrekken gelijk nadat de hardlopers zijn gestart. Douche- en kleedgelegenheid zijn ook bij camping de Barkhoorn. De organisatie is in handen van Runners Oost Groningen, de vereniging die bijvoorbeeld ook de Monnikentocht organiseert.

De Westerwoldebosloop is een prestatieloop en kent dus geen wedstrijdelement. Het parcours loopt vrijwel geheel door de bossen in Westerwolde en kent dus voornamelijk onverharde wegen en paden. Onderweg is er een verzorgingspost en ook bij de finish. Na afloop krijgen de deelnemers een leuke herinnering mee naar huis.

Voorinschrijven is mogelijk via de website www.westerwoldebosloop.nl. Na-inschrijving kan 29 februari bij camping de Barkhoorn en dan bedragen de kosten acht euro.

Kijk voor meer informatie op www.westerwoldebosloop.nl en www.runnersoostgroningen.nl

Ingezonden