Benefietfestival ten bate van Beat Batten in de Kiepe

NIEUWE PEKELA – Op 20 juni wordt in De Kiepe voor de tweede keer een benefietfestival ten bate van Beat Batten georganiseerd.



De ziekte van Batten (Batten Diseasetype CLN3) is de benaming voor een groep erfelijke stofwisselingsziekte die vrijwel uitsluitend voorkomt bij kinderen. Als je kind Batten heeft dan lijkt er tot ongeveer het vijfde jaar niets aan de hand. Daarna volgt een opeenstapeling van problemen: ernstig verlies van gezichtsvermogen aanvallen van epilepsie geheugenverlies en dementie. Kinderen komen in een rolstoel terecht, verliezen de mogelijkheid te communiceren. Onvermijdelijk volgt het overlijden van het kind meestal tussen het 15e en 25e levensjaar.

In Nederland wordt 1 op de 50.000 kinderen getroffen door Batten. Wereldwijd is dat 1 op de 25.000 kinderen. Batten verloopt bij ieder kind weer anders. Er zijn ook verschillen in bijvoorbeeld de leeftijd waarop de ziekte zich openbaart en hoe snel het verloop van de ziekte is.

In Nederland zijn er op dit moment ongeveer 60 kinderen met Batten. Het is een genetische ziekte dat betekent dat het erfelijk is. In 1 gezin kunnen dus meerdere kinderen drager van de ziekte zijn.

Voor onderzoek naar deze vreselijke ziekte is veel geld nodig. Daarom wordt op 20 juni in De Kiepe te Nieuwe Pekela een benefietfestival georganiseerd.

Aan dit concert werken de volgende artiesten mee: Mississippi Country Band

Jannet Bodewes and Country Line

Claes van der Ster en Esther

Jeroen Welsh & Jane Lammers

dj Herman



Geluid: Middel Geluidstechniek.

Ook kunt u aanschuiven bij een All you can eat buffet

Ontmoetingscentrum De Kiepe in Nieuwe Pekela. Aanvang 15.30 uur.

