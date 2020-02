Damclub Winschoten blijft na nipte 3 – 5 winst in en tegen Meeden ongeslagen koploper van de Oost Groninger Dambond

WINSCHOTEN – In week 8 is de 7e ronde afgewerkt van de viertallen competitie in de Oost Groninger Dambond (OGD). Meeden verloor “thuis” nipt met 3 – 5 van Damclub Winschoten en de wedstrijd Rhederweg – Pekela eindigde in een 4 – 4 gelijkspel. Door deze uitslagen blijft Winschoten ongeslagen aan kop staan met 10 punten uit 5 wedstrijden.

Wedstrijdverslag Meeden – Winschoten

Om aansluiting te behouden met koploper Winschoten kwam Meeden in haar sterkste formatie voor de dag, in het plaatselijke dorpshuis. Onder een speeltempo van 50 zetten in 90 minuten begonnen de acht spelers klokslag half acht aan een gelijk opgaande wedstrijd, die pas na bijna drie uur speeltijd in een beslissende fase kwam. Bij alle partijen viel in een tijdsbestek van 15 minuten de beslissing. Nadat de kruitdampen waren opgetrokken moest Meeden berusten in een nipte 3 – 5 nederlaag. Alleen in de partij Klaas van der Laan – Geert Lubberink moest Klaas de eer aan Geert laten. De overige drie partijen Egbert Wierenga – Han Tuenter, Bert Kor – Jilje Scheeringa en Feiko Stoppels – Jan Starke, eindigden in een gelijkwaardige puntendeling.

Gedetailleerde uitslagen

Rhederweg – Pekela

1. Arthur Kalverboer – Bert Begeman 2 – 0

2. Harrie Heidekamp – Nico Deekens 2 – 0

3. Sietse Katuin – Bé Brakels 0 – 2

4. Gerrit ten Seldam – E. Hartman 0 – 2

4 – 4

Meeden – Winschoten

1. Egbert Wierenga – Han Tuenter 1 – 1

2. Klaas van der Laan – Geert Lubberink 0 – 2

3. Bert Kor – Jilje Scheeringa 1 – 1

4. Feiko Stoppels – Jan Starke 1 – 1

3 – 5

Stand hoofdklasse OGD

1. Winschoten 5 – 10 26 – 14 bordpunten

2. Meeden 6 – 6 24 – 24 bp

3. Pekela 6 – 5 23 – 25 bp

4. Rhederweg 6 – 5 22 – 26 bp

5. Veendam 5 – 2 17 – 23 bp

Programma voor de 8e ronde

3 maart: Pekela – Veendam

4 maart: Winschoten – Rhederweg

Ingezonden