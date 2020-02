Korenavond, onderweg naar Pasen…. in gereformeerde kerk Onstwedde

ONSTWEDDE – Het Evangelisatieplatform Alteveer, Onstwedde, Vlagtwedde organiseert vrijdag 6 maart as. een korenzangavond in de Gereformeerde kerk in Onstwedde.

Een moment van bezinning onderweg naar Pasen.

Door middel van samenzang, en met medewerking van de lokale koren willen we een moment stil staan in de vastentijd, terwijl we weer naar Pasen mogen toeleven. Uit Alteveer zullen meewerken het gemengd koor Looft den Heer en gospelkoor Eliatha. Uit Vlagtwedde hebben Duo Volcantare en organist Stoffer Holtjer hun medewerking toegezegd en uit Onstwedde het gemengd koor Looft den Heer en combo Genesis.

Kom ook naar deze zangavond en sta met dorpsgenoten even een moment stil!

Vrijdag 6 maart

Locatie: Gereformeerde Kerk Onstwedde

Aanvang: 19.30 uur

Thema: Gas terug!

U bent van harte welkom!

