DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Haren

Dinsdag is op de Ringstraße in Haren een fietser aangereden. Hij werd over het hoofd gezien door een bestuurder van een personenauto, die linksaf wou slaan. De fietser kwam door de aanrijding ten val en raakte gewond. De automobilist is doorgereden. De politie is naar hem op zoek en verzoekt getuigen van het ongeval om contact op te nemen.

Walchum

Gisteren is rond elf uur ’s morgens op de kampeerplaats voor jongeren in Walchum een container opengebroken. Hieruit werd een stroomkabel gestolen. De daders sloegen met een auto op de vlucht toen zij door de eigenaar werden ontdekt. De politie is op zoek naar getuigen van de diefstal.

Ditzum

Gisteravond werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een niet alledaagse inzet. Vier jongeren waren met hun auto’s het booreiland in Dyksterhusen (gemeente Jemgum) opgereden. Zij werden verrast door de opkomende vloed. Drie personen wisten zelfstandig met hun auto’s het eiland te verlaten. Een 26 jarige man lukte dit niet. Hij kon zelfstandig uit zijn auto komen en het boorplatform bereiken. Daar belde hij in paniek het alarmnummer.

De brandweer van Ditzum en Critzum, de waterpolitie en duikers van de Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gingen ter plaatse. Nadat de brandweer het booreiland in de schijnwerpers had gezet werd de onfortuinlijke man door de waterpolitie en mensen van de DLRG met een boot van het boorplatform gehaald. Hij was reeds onderkoeld geraakt en werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De auto, die op dat moment al volledig onder water lag, wordt vandaag bij eb van het eiland gehaald.

Bunde/Weener

Gisteravond is om half zeven bij een ongeval op de A31, tussen afslagen naar Jemgum en Bunde/Weener een 25 jarige vrouw uit Leer gewond geraakt. De vrouw verloor bij een inhaalmanoeuvre ter hoogte van de parkeerplaats Rheiderland de controle over haar Opel Corsa, knalde tegen de middengeleider, slingerde weer over de weg en belandde vervolgens in de rechter berm. Daar reed zij door een hekwerk en sloeg met de auto over de kop. De auto bleef daarbij op het dak liggen.

Omstanders belden de hulpdiensten. Ambulances, politie en de brandweer van Holtgaste en Jemgum kwamen ter plaatse.

Het slachtoffer zat echter niet bekneld en wist met hulp van omstanders uit haar auto te komen. Zij werd met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De auto moest worden afgesleept. De schade wordt op 7.000 euro geschat.

Meppen

Gisteravond om half negen is bij een ongeval op de Ludmillenstraße in Meppen een automobilist zwaargewond geraakt. De man verloor door onbekende oorzaak de controle over zijn Daimler en reed tegen een stilstaande auto. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.