Voor de tweede keer brand in voormalig wegrestaurant Bad Nieuweschans

BAD NIEUWESCHANS – Voor de tweede keer deze week is brand uitgebroken in een voormalig wegrestaurant in Bad Nieuweschans.

Om tien voor drie vannacht is de brandweer van Bad Nieuweschans gealarmeerd voor een brand bij een voormalig wegrestaurant/chauffeurscafé aan de Hamdijk in Bad Nieuweschans. Er werd al snel opgeschaald naar middelbrand, waarbij ook de hoogwerker van Winschoten en collega’s uit Bunde werden opgeroepen. Samen wisten ze te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde.

In de nacht van vrijdag op zaterdag woedde op de begane grond ook al brand in het pand. Dit had de brandweer van Bad Nieuweschans toen snel onder controle. Vannacht was er een uitslaande brand op de bovenverdieping.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de branden. Het pand staat op de nominatie gesloopt te worden. Op deze locatie lagen/liggen plannen voor de bouw van een Spa World hotel, met 170 hotel kamers, een 600 m2 thermaalbad en een 3600 m2 subtropisch zwemparadijs .