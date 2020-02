Zeven leden Damclub Winschoten in de prijzen op damtoernooi in Hardenberg

HARDENBERG – De zeven leden tellende delegatie van Damclub Winschoten viel zaterdag 22 februari in de prijzen op de damdag in het Overijsselse Hardenberg.

Dit traditionele damtoernooi (28e keer) werd met 64 deelnemers afgewerkt in het Ontmoetingscentrum “De Esch”.

De organisatie was hierbij in handen van Damclub HDC uit Hardenberg, waarbij werd gespeeld in groepjes van vier in hoofdklasse, eerste klasse en tweede klasse. Via een zogenaamd rondtoernooi werkten alle deelnemers 3 partijen af, onder een speeltempo van 1 uur per speler/partij.

Tweede klasse

In de tweede klasse werd de 13 jarige Dylano Stoter uit Oude Pekela met goed opgezette partijen 4e, Ties Willems uit Finsterwolde werd in dezelfde klasse 3e. Grieko Kruijer uit Wedderveer werd na een barrage om de 2e plaats met E. Rolleman uit Hardenberg en G. Schroer uit Rheezerveen, uiteindelijk ook 3e . Janick Lanting (12 jaar) uit Bad Nieuweschans pakte een keurige 1e plaats, met verzorgd spel, in de 2e klasse. Janick nam het in zijn groep op tegen R. ten Harmsel uit Dedemsvaart, T. Orriens uit Sinderen en T. Sprink uit Voorburg en wist maar liefst 5 punten te behalen. Ook Ties Willems en Grieko Kruijer kwamen tot goed opgezette partijen. De verliespartijen waren veelal debet aan een onjuiste voortzetting, of sterk spel van de tegenstander.

Eerste klasse

In de 1e klasse werd 14 jarige Demi Peters uit Bunde keurig 2e na een barrage om de eerste plaats met Y. Feenstra uit Nijverdal. In de reguliere partij werd besloten tot een puntendeling. De overige twee tegenstanders van Demi Peters waren Edzo de Vries uit Hollandscheveld en A. Huisman uit Hardenberg. Han Tuenter uit Westerlee kwam in de 1e klasse tot een 3e plaats met twee punten. In alle drie partijen kwam Han goed uit de opening, echter in het middenspel werd in twee partijen de onjuiste voortzetting gekozen.

Hoofdklasse

Tenslotte werd Geert Lubberink uit Winschoten 1e in de hoofdklasse. Hiervoor was echter een barrage voor nodig met Jan P. Terpstra uit Leeuwarden. Janick, Demi en Geert bleven ongeslagen. De barragepartijen werden overigens afgewerkt onder een speeltempo van 5 minuten per speler.

Damdag Kampen

Zaterdag 7 maart staat het damtoernooi in Kampen op de damkalender. Ook hier kan men deelnemen in hoofdklasse, eerste klasse en tweede klasse. Ook hier geldt een speeltempo van 1 uur per speler/partij, waarbij tevens in groepjes van 4 een rondtoernooi wordt afgewerkt.

Halve Finale NK Pupillen

Zaterdag 7 maart begint tevens de eerste sessie van de halve finale om de NK titel in de pupillencategorie. De 12 jarige Janick Lanting uit Bad Nieuweschans en lid van Damclub Winschoten heeft zich hiervoor geplaatst. De Hoogeveense Damclub (HDC) verzorgd één van deze halve finales. De andere HF groepen worden afgewerkt in Lent en Baarn/Soest. Overigens de tweede sessie is zaterdag 21 maart in dezelfde locaties.

