Basisschoolleerlingen in Oost Groningen dammen om individuele titel

WINSCHOTEN – Woensdagmiddag 26 februari kan door de basisschoolleerlingen in Oost Groningen gespeeld worden om de persoonlijk damtitel in het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan in Winschoten. Dat kan in de welpen categorie oftewel groep 4 t/m 6 met daarnaast de pupillen van groep 7/8. De nummer 1, 2 en 3 in beide categorieën ontvangen een beker, de overige deelnemers een medaille.

Dit kampioenschap is een verlengstuk van het onlangs gespeelde scholendamtoernooi, voor viertallen, in dezelfde locatie. Ondanks dat niet alle scholen hier aan deelnamen kunnen toch alle kinderen in de gemeente Pekela, Oldambt en de voormalige gemeente Bellingwedde, die basisonderwijs volgens, hier voor inschrijven. Coördinator schooldammen Evert van Leeuwen heeft namelijk alle scholen in bovengenoemde gemeenten hiervoor geïnviteerd.

De wedstrijden beginnen overigens om 13:15 uur en de liefhebbers kunnen zich nog aanmelden bij Evert van Leeuwen 06-54960112 of Geert Lubberink 0597-412124.

Jeugdafdeling Damclub Winschoten

Het scholendamtoernooi in Oost Groningen stelt de leerlingen al jaren in de gelegenheid zich daarna aan te sluiten bij de jeugdafdeling van Damclub Winschoten. Deze jeugdafdeling bestaat onderhand uit een vaste groep van 16 jonge dammers, waarvan 50% nog op de basisschool zit en de andere 50% volgt reeds het voortgezet onderwijs. Naast het scholendamtoernooi komen de nieuwe leden ook binnen via “Dag van het Park”, “Rozenfestival” en “Speel- en Doe Dagen”. Uiteraard mogen de nieuwkomers de eerste 4 weken “meedraaien”, op de woensdagmiddag, om te kijken of het dammen hun sport is of wordt. Vanzelfsprekend staan wekelijks daarvoor een drietal jeugdleiders klaar om de leerlingen te onderwijzen en te begeleiden. Bij de eerste kennismaking gaan allereerst de spelregels de revue passeren. Daarna komen de partijopbouw, openingen, standaardcombinaties, eindspel, vangstellingen enzovoort langs.

Dinsdagavond voor de beginnende dammer

Damclub Winschoten heeft enkele jaren geleden een goede zet gedaan, door de dinsdagavond te “reserveren” voor de beginnende dammer. Hier kunnen de liefhebbers op een laagdrempelige manier kennis maken met de damsport. De middelbare schooljeugd start om 18:30 uur met de training en de senioren schuiven een uur later achter de borden. Hierna kan men zich in alle rust verdiepen in de theorie en daarna met oefenpartijen de nodige wedstrijdervaring op doen.

