Bert Beikes doet mee aan Ultimate Warriors

In het weekend van 11 en 12 april aanstaande doet Bert Beikes uit Weener mee aan de Ultimate Warriors in Roermond, een loodzware race met hindernissen. Bert ging al meer uitdagingen aan en vertelt daar regelmatig over in het radioprogramma Brunchroom op Radio Westerwolde.

De Ultimate Warriors is een race van 24 uur met tal van obstakels. Deze race vindt nu voor de tweede keer in Nederland plaats. Het deelnemersveld kent vele Europese toppers. Voor zover Bert weet is hij de enige uit de provincie Groningen die hier aan meedoet.

De Ultimate Warriors Obstacle Run is geen wedstrijd, maar een challenge. Het doel is om zo snel mogelijk een zwaar parcours af te leggen met hindernissen. De eerste 56 kilometer moet binnen 10 uur worden afgelegd. Als dat lukt, kan je als deelnemer door naar rondes van 7 kilometer. Die rondjes mogen onbeperkt in 24 uur gelopen worden.

Bert start in de ochtend om half 9 en loopt door, als het goed is, tot de volgende dag half 9. Bert is conditioneel en fysiek 100% fit, omdat hij trainde voor de Marathon des Sables, een ultraloop door de woestijn van Zuid-Marokko. Echter vanwege een huidziekte is hem door zijn dermatoloog afgeraden hier aan deel te nemen.