Brandweer naar brand Geraniumstraat Musselkanaal

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 24 februari 08.15 uur. Door John

VANMIDDAG WEER VEEL REGEN

Eerst nog droog maar wel bewolkt en vanmiddag opnieuw regenachtig weer, waarbij er veel regen zal vallen. Het wordt maximaal 8 graden, bij een wind die toeneemt naar vrij krachtig (5 Bft) uit het zuidwesten. Windstoten daarbij vanmiddag tot circa 60 km/uur.

Vanavond eerst nog regen, maar later in de avond en vannacht overwegend droog. De minimumtemperatuur komt te liggen rond 5 graden.

Morgenochtend droog weer en zonnige perioden. In de loop van de middag en in de avond krijgen we enkele buien. De wind wordt vrij krachtig en is vlagerig, met overdag maxima rond 8 graden. Woensdag en donderdag winterse buien (met hagel en natte sneeuw) en dan wordt het overdag circa 6 graden.