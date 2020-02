Concert Eikens en Warta valt in de smaak!

NIEUWE PEKELA – Zondagmiddag trok het concert van Eikens en Warta, georganiseerd door de Culturele Commissie Pekela, veel publiek. De muziekliefhebbers van de jaren sixties en seventies kwamen ruimschoots aan hun trekken.

Het Duo Eikens & Warta zong zowel Nederlands als Engelstalige, ze bespeelden verschillende instrumenten zoals gitaren, contrabas, mondharmonica en piano.

Het publiek raakte met name enthousiast toen bekende songs werden gespeeld van o.a. Simon & Garfunkel en Erik Clapton en het prachtige lied Roller Coaster van zanger Danny Vera.

Het alweer laatste concert van dit seizoen is op zondag 8 maart a.s., aanvang 15.00 uur . Dit concert is een samenwerking van de Culturele Commissie Pekela met de Bluesgroep Pekela. Harbert Grezel( Harby Blues) & Robert Lighthouse treden dan op in het Albatrosgebouw.

Zondag 28 juni a.s. is het jaarlijks tuinconcert. Dit jaar in de tuin van Dirk en Anneke de Boer in Nieuwe Pekela. De Ol’Time Rootsband “ Pick’n’Shovel” treedt dan op. Hoewel ze uit het noorden van Nederland komen klinkt de muziek als een band uit het zuiden van de VS.

Ingezonden