De Fossielvrije Weken trappen groots af!

GRONINGEN – Twee weken feest zonder een druppel fossiele brandstof! Dat is wat er 1 tot 13 juni staat te gebeuren in heel Noord-Nederland. Met drie teams vanuit Groningen, Drenthe en Friesland, aangevuld met een grote groep studenten, wordt een evenement georganiseerd dat nog nooit eerder op de wereld in deze orde van grootte vertoond is: de Fossielvrije Weken!

Op 4 maart trappen we af met een inspirerende Kick-off in de EM2 te Groningen! Tijdens deze bijeenkomst wordt voor alle belangstellende bedrijven, instellingen en organisaties uitgelegd wat je kunt doen om twee weken fossielvrij te reizen, en wordt inspiratie gedeeld over wat er nu allemaal al fossielvrij kan. Voor ambassadeurs en koplopers die hun ideeën en concepten graag in de spotlight zetten en nieuwsgierigen die zich graag laten inspireren om er tijdens de Fossielvrije Weken helemaal klaar voor te zijn!

De Fossielvrije Weken zijn een initiatief van de Noordelijke Energiecommissarissen Hotze Hofstra (Groningen), Femke Adriaens (Drenthe) en Bouwe de Boer (Friesland). Ze worden gesteund door vele maatschappelijke initiatieven, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies, gemeenten en bedrijven die duurzame en groene mobiliteit een warm hart toedragen. Onder andere Slim en Groen Onderweg, De Freonen van Fossylfrij Fryslân, Groningen Bereikbaar, de NDC Mediagroep en VNO-NCW Noord.

