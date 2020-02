Dollard College zamelt geld in voor leerlingen school Togo

WINSCHOTEN – Het Dollard College Hommesplein/Stikkerlaan heeft vanmorgen aan een actie meegedaan om voor een school in Togo geld in te zamelen voor een dak op de school en meubilair voor de leerlingen.



De actie is een samenwerking met de Stichting Tomoka support, die een dorp in Togo steunt met o.a. waterputten, latrines etc. (Zie hun website)



Dit was de laatste schoolbrede actie waarvoor leerlingen in konden tekenen. Voor één keer liepen ze naar school en lieten ze zich sponsoren door familie, vrienden buren en bekenden. Startpunten waren in Pekela, Blijham , Midwolda, Beerta en Scheemda. Vanuit Scheemda startten de meeste leerlingen, waaronder leerlingen van docente Maria Tiggelaar, die hen bij haar thuis trakteerde op pannenkoeken voordat ze gingen starten. Start was om 7.30 uur bij de Esborg.



Andere schoolbrede acties waren workshops vogeltaartjes, kerststerren en kaarsen maken, de nieuwjaarsduik en een dag vasten. Daarnaast hebben klassen zelf acties gehouden om geld in te zamelen, zoals koekjes bakken en lege flessen inzamelen. Ook heeft WVV de oude tenues beschikbaar gesteld.

Op 28 februari, tijdens de talentenshow DC Spotlight, wordt het eindbedrag bekend gemaakt. Dat is sowieso meer dan 2.000 euro.



Ingezonden