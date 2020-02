Een tribute aan het album Sticky Fingers van The Rolling Stones in Theater Geert Teis

Stadskanaal – 50 jaar nadat The Rolling Stones in 1969 hun gevierde album Sticky Fingers creëerden, presenteert Legendary Albums Live de plaat integraal in het Theater Geert Teis. Werd de verzameling songs destijds al unaniem geroemd als het creatieve hoogtepunt van Jagger, Richards & Co, ook een halve eeuw later zijn historische songs als Brown Sugar, Sister Morphine en Wild Horses nog steeds springlevend. De songs van de klassieker met de beroemde ritssluiting-hoes worden afgewisseld met achtergrondverhalen en videobeelden én natuurlijk komen ook de grootste hits van andere albums voorbij. Een onvergetelijke avond Stones- Satisfaction dus!

Jan Akkerman, Bert Heerink en de Bombitas nemen, samen met de LA-Liveband, het materiaal vocaal en muzikaal voor hun rekening.

Groningen1 geeft via de facebookpagina twee vrijkaarten weg voor deze voorstelling op 29 februari. Voor meer informatie en kaarten kunt u kijken op www.theatergeertteis.nl