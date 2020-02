Ongeval zwaar transport door menselijke fout

SÖGEL – Het ongeval met het zwaar transport gistermiddag bij Sögel in het gevolg van een menselijke fout.

Zoals u op deze site kon lezen is gistermiddag bij Sögel een zwaar transport van het Groningse transportbedrijf Wagenborg Nedlift in de sloot beland. Het betrof een transport van twee trucks met daarachter vier opleggers met daarop twee grote tanks voor koolstofgas. Het transport vertrok zondagmorgen, zoals gepland, om zeven uur van Haselünne-Flechum, waar de tanks zijn gemaakt, in de richting van de haven in Dörpen, waar de tanks verscheept zouden worden naar Denemarken. Dit is een afstand van 60 kilometer, wat in twaalf uur zou moeten worden afgelegd.

Op de Hümmlinger Ring in Sögel kiepte de eerste oplegger zijwaarts in de sloot. De 250 ton zware tank belandde in de berm. Er raakte niemand gewond. De tweede truck met oplegger kon door het ongeval ook niet verder.

De Hümmlinger Ring blijft tussen de L53 en de Torffehnsweg de komende dagen afgesloten om de oplegger en de tank met een lengte van 35 en een doorsnee van 6.50 meter te bergen.

Vandaag werd door de politie en specialisten van TÜV onderzoek naar de oorzaak van het ongeval gedaan. Er zijn zowel aan de truck als aan de opleggers geen mankementen gevonden. Daarmee is een technische oorzaak van het ongeval uit te sluiten. Volgens de onderzoekers is de oorzaak zo goed als zeker het gevolg van een bedieningsfout bij het handmatig nivelleren van de trailer.