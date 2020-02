Toneelvereniging Rondom ’t Vloat speelt: Ain hoes mit golden boalken

NIEUWE PEKELA – Op zaterdag 14 en zaterdag 21 maart houdt toneelgroep Rondom ’t Vloat de jaarlijkse uitvoering in De Kiepe in Nieuwe Pekela.

Het stuk dat gespeeld wordt heet: Ain hoes mit golden boalken (een huis met gouden balken) geschreven door Diana Monschouwer. Het wordt zoals altijd gespeeld in het Gronings dialect.

De twee vrijgezelle zussen Anna en Hilde wonen samen in hun geboortehuis, wat al eeuwen in het bezit is van de familie Ruysdael. James, de oude butler, als jonge man al in dienst bij de familie, bedient bazige Anna op haar wenken. Simpele Hilde voelt zich eenzaam en verlaten omdat ze door een gebeurtenis uit het verleden al jaren het huis niet meer uit mag van Anna. Door komende geldzorgen wil Anna kamers gaan verhuren, maar duldt geen mannen in de nabijheid van haar zuster.

Peter “De Snaai”, die met veel interesse een boek heeft gelezen over het geslacht Ruysdael, wil dolgraag eens rondneuzen in het grote huis. Samen met zijn maat “Wilde” Sjon reageert hij op de advertentie in de krant. Ze hebben één klein probleem: ze zijn geen vrouwen. Maar Peter zou Peter niet zijn als hij daar geen oplossing voor kan bedenken. Alleen moet Sjon nog worden overgehaald, want die ziet zijn plan totaal niet zitten, omdat hij veel te trots is op zijn mannelijkheid. Net op het moment dat Anna zich klaarmaakt om de eerste huurders te kunnen ontvangen, heeft Hilde wel iets heel merkwaardigs uit de tuin gehaald… En wat doet de rare zwerfster Magda eigenlijk op het landgoed?

De aanvang van de toneelavond is 19.45 uur

Ingezonden