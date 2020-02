Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 25 februari 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

MINDER REGEN

De regen van gistermiddag is even gestopt maar er is nog veel bewolking en er zullen enkele buien vallen, vooral vanmiddag . Daarbij is kans op hagel, en later ook op onweer. De temperatuur schommelt rond 7 graden, en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind.

Vannacht is er naast wat regen ook kans op sneeuw, bij minimumtemperatuur van 0 tot 2 graden. Overdag is er morgen af en toe zon, maar ook nog kans op een bui. Matige tot vrij krachtige noordwestenwind morgen, en maximum rond 5 graden.

Donderdag begint droog met temperatuur rond het vriespunt, in de loop van de dag is er kans op sneeuw, en later ook op regen. Daarna wisselvallig met wat zon en vooral wat regen, en temperatuur stijgend tot rond 10 graden.