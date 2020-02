Ommelander Ziekenhuis lanceert nieuwe website voor kinderen

SCHEEMDA – Het Ommelander Ziekenhuis lanceert een nieuwe website voor kinderen en helpt kinderen bij het verminderen van hun angst voor een ziekenhuisbezoek,

Hoe ziet de kinderafdeling eruit? Mag mijn vader of moeder mee naar de operatiekamer? Wat gebeurt er bij een bezoek aan de kinderpolikliniek? Als een kind naar het ziekenhuis moet voor een onderzoek, behandeling of operatie is dat vaak een spannende gebeurtenis. Uit ervaringen van patiënten weet het Ommelander Ziekenhuis Groningen dat het belangrijk is om kinderen goed voor te bereiden op hun ziekenhuisbezoek, zodat zij weten wat zij kunnen verwachten en hierdoor minder angst ervaren. Het Ommelander Ziekenhuis lanceerde vandaag een nieuwe website voor kinderen waarmee zij dit thuis zelf al een beetje kunnen doen.

Een deel van de voorbereiding gebeurt in het Ommelander Ziekenhuis zelf, maar een belangrijk gedeelte gebeurt ook thuis. Daar stellen kinderen vaak hun vragen. Op de nieuwe kinderwebsite is voor drie leeftijdsgroepen informatie te vinden over de kinderpolikliniek, de kinderdagbehandeling en de kinderverpleegafdeling. Door van te voren al een kijkje in het ziekenhuis te bieden, wil het Ommelander Ziekenhuis dat kinderen (en ouders) zich vooraf al zoveel mogelijk op hun gemak kunnen voelen bij het ziekenhuis.

Video’s, fotoboeken en tips voor als je het spannend vindt

De website bevat verschillende video’s die laten zien hoe dingen gaan in het Ommelander Ziekenhuis, bijvoorbeeld een afspraak op de kinderpolikliniek. Ook staan er diverse digitale fotoboeken op, die stap voor stap laten zien wat je te wachten staat tijdens een onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn een CT-scan, een blaasonderzoek en bloedprikken. Samen met hun ouders kunnen kinderen thuis de fotoboeken doorkijken en de tijd hiervoor nemen die ze hier zelf voor willen nemen. Ook vinden ze op de kinderwebsite tips voor als ze hun ziekenhuisbezoek spannend vinden.

360 graden video over een operatie in het ziekenhuis

Een bijzondere video in de website is een 360 graden video over een operatie in het Ommelander Ziekenhuis. Dankzij deze video kun je van te voren al zien hoe dit gaat. In de video kun je helemaal om je heen kijken, ook boven je en achter je. Als je de video bekeken hebt, is het net alsof je alles al een keer meegemaakt hebt. Hierdoor kunnen kinderen en ouders zich beter voorbereiden. De video maakte onderdeel uit van een gift die het Ommelander Ziekenhuis vorig jaar kreeg van het radio-event Het Tafelhuis Oost-Groningen en van Horus VR Experience.

Vooraf een bezoekje brengen

Het Ommelander Ziekenhuis vindt een goede voorbereiding erg belangrijk. Op de kinderafdeling probeert het ziekenhuis dit op meerdere manieren te doen. Naast de nieuwe kinderwebsite kunnen kinderen ook altijd van te voren een rondleiding krijgen. Een pedagogisch medewerker vertelt dan over de gang van zaken en beantwoordt vragen van kinderen. Ook wordt er voor en tijdens een onderzoek of operatie veel verteld aan kinderen.

Klik HIER om een kijkje op de nieuwe website te nemen.

Ingezonden