Provincie: 42.000 euro voor natuurvlees en vleesvervanger

GRONINGEN – De provincie investeert 27.000 euro in de oprichting van een coöperatie voor natuurvlees. Naar de ontwikkeling van een verbeterde shiitake paddenstoel-teelt gaat een bedrag van 15.000 euro. De provincie Groningen vindt in de landbouw en de veeteelt niet alleen de opbrengst belangrijk, maar ook een betere balans met de natuur. Dit is relevant omdat de landbouw en veeteelt samen zo’n 70 procent van het oppervlak in Groningen gebruiken.



Met subsidie van de provincie richt de Gebiedscoöperatie Westerkwartier een natuurvleescoöperatie op. De coöperatie gaat rundvee duurzaam houden en het vlees op duurzame wijze bewerken en verkopen. Hiervoor worden natuurterreinen beheerd door Staatsbosbeheer en duurzame voedselketens in de noordelijke regio gebruikt. Het bevorderen van de ecologische en landschappelijke kwaliteit van de regio staan hierbij centraal.



Shiitake

IGro gaat in Tjuchem aantonen dat de biologische kweek van shiitake paddenstoelen haalbaar is. De huidige manier van kweken op stro en zaagsel heeft als nadeel dat er te veel reststoffen in de paddenstoel achterblijven. Het is de bedoeling dat de paddenstoelen straks worden gekweekt op boomstammen. Het bedrijf werkt hiervoor samen met Staatsbosbeheer. Voor het enten van de shiitake op de stammen, wordt er samengewerkt met sociale werkplaatsen.

Als de methode blijkt te werken, kan het voor geïnteresseerde akkerbouwers met wat ruimte op bijvoorbeeld hun erf een laagdrempelig gewas worden met een goede opbrengst. Shiitake is een vezelrijke vleesvervanger die rijk is aan vitamine B, C en D.

Ingezonden