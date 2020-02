GEMEENTE STADSKANAAL – Rick Tieben heeft een sportkaart ontwikkeld, waarmee kinderen 18 keer gratis kunnen sporten.

“Bewegen is goed voor iedereen, je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen!” Door te bewegen krijg je een betere conditie, worden je spieren en botten sterker, krijg je een goed gevoel en kom je in contact met anderen. Daarnaast is bewegen goed voor je hersenen zoals hoogleraar Neuropsycholoog Erik Scherder vertelt (Zeeuw, 2020). Kortom: Kom in beweging!

Dit is de reden dat ik, Rick Tieben (Sportdocent Lichamelijke Opvoeding), in samenwerking met een aantal sportverenigingen uit Musselkanaal (VV Musselkanaal – Mountainbike Team Rolfes MTB Juniors – Tennis MTC Musselkanaal – MSK Volleybal – MSK Gym – Judo Tan-Ren-Jutsu) de sportkaart “Sporten doet iets met je!” heb ontwikkeld. Deze sportkaart ontvangt iedere leerling van diverse basisscholen in Musselkanaal en Zandberg (RKBS St. Antoniusschool – OBS De Musselhorst – CBS De Lindenborgh – CBS De Verbindingsweg – OBS De Badde – RKBS St. Josephschool) begin maart.

Middels deze sportkaart kunnen de leerlingen tot wel 18 keer gratis sporten bij de aangesloten sportverenigingen. Op de voorkant van de kaart is de strippenkaart te vinden en op de achterkant zijn de sportverenigingen zichtbaar inclusief de spelregels. Het achterliggende doel van deze sportkaart is dan ook dat zoveel mogelijk leerlingen van de basisscholen in Musselkanaal en Zandberg kunnen gaan proeven aan de diverse sporten die er zijn en zo enthousiast gemaakt worden om op de sport te gaan en dus in beweging te blijven. De kaart kan worden gebruikt vanaf maart 2020 tot en met maart 2021.

Wij wensen alle leerlingen veel sportplezier toe!

Rick Tieben (Musselkanaal)

Ingezonden