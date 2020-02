Subsidie voor vier amateurkunstprojecten

GRONINGEN – De provincie Groningen geeft subsidie aan vier culturele projecten. Dit zijn: Popsport Groningen (€ 15.000), Aan de Andere Kant (€ 50.000), De Wijk de Wereld (€ 30.000) en het Muziekfestival Delfzijl (€ 15.000). Bij alle vier de projecten gaat het om actieve participatie van amateurkunst.

Incidenteel Cultuurbudget

Met het Incidenteel cultuurbudget ondersteunt de provincie Groningen projecten die zich richten op actieve deelname van amateurs aan culturele activiteiten en op projecten die op een vernieuwende manier het erfgoed presenteren.

Aan de andere kant

De Stichting Gedeelde Verhalen, maakt al weer haar derde voorstelling van de trilogie AAN DE ANDERE KANT, over de geschiedenis van de Molukkers in Nederland. De geschiedenis wordt zowel van twee kanten, de Nederlandse als de Molukse, belicht. Amateurspelers en muzikanten werken samen met professionele acteurs aan dit project. De voorstelling is in de zomer van 2020 te zien op Kamp Westerbork waar in het noorden destijds het grootste Molukse kamp Schattenberg stond.

De Wijk de Wereld

In het project ‘De Wijk de Wereld’ gaan cultuurmakers de wijk in om verhalen van bewoners op te halen en die vervolgens te vertalen naar theater, muziek, film en dans. Uiteindelijk wordt hiervan samen met de bewoners een voorstelling gemaakt, die in de Stadsschouwburg te zien is. Naast de Groninger wijk Beijum gaat De Wijk de Wereld dit jaar ook de provincie in.

Popsport

Popsport wordt georganiseerd door de Rijdende Popschool en stimuleert jong popmuziektalent in Groningen. Jonge talentvolle muzikanten, bands en producers worden ondersteund met een coachingsprogramma waardoor zij zich zowel op artistiek als zakelijk vlak kunnen ontwikkelen. Eén act uit Groningen krijgt de kans om door te stromen naar het landelijk netwerk van Popsport.



Muziekfestival Delfzijl

Het Muziekfestival Delfzijl wordt dit jaar voor de tiende keer georganiseerd. Amateurmuzikanten in groepen, zoals harmonieorkesten, fanfares, slagwerkers en dweilorkesten uit de hele provincie komen twee dagen naar Delfzijl om zich te tonen aan een groot publiek.

Ingezonden