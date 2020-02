Dankzij Bright Access glasvezel bedrijven Winschoten verbonden met de Cloud

WINSCHOTEN – De voorbereidingen zijn gestart! Binnen enkele weken zal worden begonnen met de aanleg van een Bright Access glasvezelnetwerk op bedrijventerreinen Reiderland, Rensel en Hoogebrug in Winschoten. Hierdoor kunnen al in het voorjaar van 2020 ondernemers worden aangesloten op veilige en snelle internet verbindingen.

Bright Access staat voor een probleemloos en betrouwbaar glasvezelnetwerk voor bedrijven, waardoor glasvezel letterlijk en figuurlijk binnen bereik komt van het MKB.

“Een goede internetverbinding is in onze visie een nutsvoorziening. Hier moet iedere ondernemer eenvoudig gebruik van kunnen maken”, aldus projectleider Ramon Luijrink – Bright Access.

De bedrijventerreinen worden in één keer ontsloten, zodat alle daar gevestigde bedrijven zich kunnen aansluiten op een bedrijfszeker en snel glasvezelnetwerk, voor een prijs die realistisch en betaalbaar is. Hierdoor kunnen de ondernemers nu gebruik maken van alle geavanceerde diensten die door kwalitatieve partners worden aangeboden. Het project wordt o.a. ondersteund door lokale ICT bedrijven Frema, CID Automatisering en Partell.

Initiatiefnemer vanaf het eerste uur voor het project in Winschoten Fredrik Aukes – Directeur van Frema: “Een snelle internetverbinding is voor bedrijven tegenwoordig inderdaad een must. Met snel internet kunnen bedrijven efficiënter werken, bijvoorbeeld door het gebruiken van gedeelde werkruimte, zoals in de Cloud. Op het gebied van snel internet is glasvezel natuurlijk een logische keuze. Helaas zijn glasvezelverbindingen nog lang niet overal beschikbaar. Wij zijn dan ook blij dat Bright Access met ons voorstel heeft ingestemd om nu ook in Winschoten een glasvezelnetwerk aan te leggen. Door deze samenwerking met Bright Access, kunnen wij onze klanten een goede en snelle internetverbinding aanbieden, voor een betaalbare prijs.“

Ook Erich Wünker, wethouder van de gemeente Oldambt, is enthousiast: “De vraag naar snel internet zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen. De aanleg van glasvezel maakt ondernemen in Winschoten nog aantrekkelijker voor gevestigde bedrijven én nieuwkomers. Zij hebben hiermee prima faciliteiten om te kunnen groeien.”

Directeur van Bright Access Janarthanan Sundaram: “Over glasvezel wordt meestal veel te ingewikkeld gedaan. Door een efficiënte aanpak – zonder vraagbundeling of subsidies – kan Bright Access glasvezel goedkoper aanbieden dan concurrenten. Samen met onze lokale partners zorgen wij ervoor dat de lijnen kort blijven. Dat is wat de MKB ondernemer wil.”

Ondernemers met een bedrijf op Reiderland, Rensel of Hoogebrug in Winschoten die zich willen laten informeren kunnen terecht op www.brightaccess.nl of bij de genoemde partners.

Ingezonden