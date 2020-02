Drie verdachten aangehouden voor betrokkenheid brandstichting Molukkenstraat

GRONINGEN – De politie Groningen deed eerder een oproep aan getuigen van een grote brand aan de Korreweg in Groningen zich te melden. Dit heeft meerdere tips en verklaringen opgeleverd die een bijdrage aan het onderzoek hebben geleverd.

Op 16 november, rond elf uur ’s avonds, brak brand uit in een gymzaal naast een school (OBS Karrepad) aan de Korreweg/Molukkenstraat in de stad Groningen. De brand was uitslaand en daarom werd opgeschaald naar middelbrand. Diverse korpsen uit de stad en omliggende gemeenten gingen ter plaatse. De gymzaal was niet meer te redden. De school en het kinderdagverblijf/naschoolse opvang bleven gespaard, maar hadden wel veel schade.

In korte tijd waren er vijf branden in dezelfde omgeving in Groningen Noord. De politie deed onderzoek en hield rekening met brandstichting.

Inmiddels zijn drie verdachten aangehouden. De 13-jarige en 14-jarige jongens en de 19-jarige man uit Groningen worden verdacht van betrokkenheid bij brandstichting. In het onderzoek wordt ook bekeken of er een verband is met de brandjes in of bij containers, eerder die avond in de Korrewegwijk.