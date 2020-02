Eerste waterstoftrein in Nederland aangekomen

GRONINGEN – Woensdagmiddag reed de waterstoftrein voor het eerst op het Nederlandse spoor, op weg naar de stalling in Leeuwarden. Met deze trein wordt de komende weken een aantal testritten gereden tussen Groningen en Leeuwarden. Op zaterdag 7 maart is de waterstoftrein voor publiek te bekijken. De trein staat die dag tussen 12.00 – 16.00 uur op spoor 1a van station Groningen.

Met deze testritten wordt praktijkervaring opgedaan met het rijden op groene waterstof. Dit is de eerste keer dat er in Nederland een trein op groene waterstof rijdt. Daarbij wordt onder andere gekeken hoe de trein de dienstregeling kan rijden, het brandstofverbruik en het tanken. De testritten staan ’s nachts gepland tussen 27 februari en 14 maart. Tijdens de testritten is er alleen testbemanning aan boord. De testen met deze trein worden gecoördineerd door DEKRA (onafhankelijke testorganisatie).

Waterstof

Het gebruik en de toepassingsmogelijkheden van waterstof nemen toe. In de provincie Groningen rijden al bussen op waterstof en de gemeente Groningen heeft een aantal vuilniswagens en veegwagens die op waterstof rijden. Een trein op waterstof is voor de provincie Groningen dan ook een logische volgende stap. ProRail onderzoekt als mede-initiatiefnemer of de waterstoftrein een haalbaar alternatief is op weg naar een CO2-neutraal spoor vanaf 2050. Ook Arriva ondersteunt deze ambitie en wil in de praktijk onderzoeken of waterstof ook in het treinvervoer toegepast kan worden. De waterstoftrein is van het bedrijf Alstom. Na Duitsland is Nederland het tweede land waar de trein op het spoor rijdt.

Samenwerking

De provincie Groningen, ProRail en Arriva hebben als doel om de treinen in Noord-Nederland zero-emissie (zonder uitstoot) te laten rijden. De waterstoftrein is een mogelijkheid om dit te doen. Bovendien zijn deze zero-emissie-treinen stiller dan de huidige dieseltreinen. Slim en groen dus! De provincie Groningen (als opdrachtgever) voert deze testritten samen uit met ProRail (mede-initiatiefnemer en infrastructuur spoor), Arriva (vervoerder), Engie (leverancier groene waterstof en tankinstallatie) en Alstom (leverancier waterstoftrein) en DEKRA (onafhankelijke testorganisatie).

Ingezonden door Provincie Groningen