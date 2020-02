Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 26 februari 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

NOG ENKELE BUIEN

Het is nog een wisselvallige dag met enkele buien, en vooral vanmiddag is er nog kans op een flinke bui met kans hagel. De temperatuur is vanochtend 2 tot 4 graden, vanmiddag is het 5 a 6 graden. De wind is matig tot krachtig uit west tot noordwest.

Vanavond valt er nog een laatste bui maar vannacht is het droog, minimumtemperatuur rond het vriespunt en kans op gladheid op bruggen en viaducten. Morgen is meest bewolkt en in de middag is er kans op wat regen of natte sneeuw. Maximumtemperatuur morgen rond 4 graden, bij een veranderlijke wind.

Vrijdag is het droog met af en toe zon en 7 graden. Zaterdag en zondag valt er af en toe regen en is het meestal bewolkt, met maximum tot 11 graden op de zaterdag.