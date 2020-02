Hanneman nieuw raadslid voor Pekelder SP

GEMEENTE PEKELA – Peter Hannemann uit Nieuwe Pekela is dinsdagavond geïnstalleerd als gemeenteraadslid van Pekela. Hij vult de zetel in die sinds het overlijden van Kor Kruisman vacant was.

Hannemann is gepensioneerd en zeer actief in de Pekelder gemeenschap. Hij werkte jaren in de papierindustrie als drukspecialist. Hij is sinds 2006 lid van de Socialistische Partij waarvan de afgelopen zes jaar als bestuurslid. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de lokale omroep en is hij actief in een unieke muziekstudio aan huis.

Hannemann: ‘’Het is een grote eer om namens de SP volksvertegenwoordiger te mogen zijn in Pekela. Als socialist wil ik mij altijd inzetten voor meer menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid. Dat begint voor mij dicht bij huis in de Pekelder gemeenschap. Ik wil de solidariteit tussen mensen organiseren en laten zien dat als we samen opstaan er niets onmogelijk is.’’

Afdelingsvoorzitter Henk Hensen over de beëdiging van Hannemann: ‘’Onze afdeling is zwaar geraakt door het overlijden van Kor Kruisman. Het is onmogelijk om iemand te vervangen die onvervangbaar is. Toch moeten we samen door met onze sociale strijd. Met Peter hebben we iemand aan boord die op authentieke wijze onze analyses, alternatieven en activisme kan uitdragen. We kijken uit naar zijn inzet en inbreng voor Pekela.’’

De SP werd bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij van Pekela met vier zetels. Hannemann sluit aan bij de fractie met Marga Wubbema, Ellen van Klaveren en Pim Siegers. Hennie Hemmes is wethouder namens de partij.

Bron: SP Pekela