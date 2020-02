Lezing Succesvol Ondernemerschap

WINSCHOTEN – Esther Bohte-de Wilde en Alberta Kuil verzorgen in samenwerking met het netwerk Vita Mina Vrouw & Onderneming, op dinsdag 17 maart om 19.30 uur een lezing over succesvol ondernemerschap bij Troost & Meer in Winschoten.

Esther is belasting- en bedrijfsadviseur en Alberta is rouw- en uitvaartbegeleider. Ze zijn beiden ondernemers en zullen deze avond hun kennis en ervaring delen over succesvol ondernemerschap. Tijdens de avond komt o.a. aan bod: Wat zijn de wettelijke eisen binnen de belastingwetgeving met betrekking tot het ondernemerschap? Wat is het verschil tussen ondernemerschap van een freelancer en winst uit onderneming? En wat is succesvol ondernemerschap? De avond zal aangevuld worden met adviezen van twee doorgewinterde ondernemers.

Of je nu plannen hebt voor het starten van een bedrijf, al gestart bent of reeds enige jaren ondernemer bent, iedereen is van harte welkom.

De avond start om 19.30 uur. Aanmelden voor deze lezing kan bij Alberta Kuil via info@troostenmeer.nu.

Ingezonden