Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door Bellingwolde en Vriescheloo

BELLINGWOLDE, VRIESCHELOO – Vanmorgen organiseerden wandelcoaches Eltjo Glazenburg en Els Eckhardt een wandeling door Bellingwolde en Vriescheloo. Hieronder het verslag door Ooldrik Modderman.

Wandeling De Klieve-Veendiepplassen-Kemperpark (Bellingwolde) 8-10 km.

Vanmorgen was het startpunt bij De Meet in Bellingwolde. De wandeling was voor de opening van de 37 route van Westerwolde wandelroutes. De drie wandelcoaches: Els Eckhard Poelman, Eltjo Glazenburg en Ooldrik Modderman (verslaglegging/foto’s) kregen een beloning voor hun inzet bij Wandel je Fit. Uit handen van onze wethouder Sport en Welzijn: Bart Huizing, kregen ze nieuwe wandelkleding overhandigd Hiervan werd in een rechtstreekse uitzending door Elwin Baas bij RTV Noord verslag gedaan. Hij ging in gesprek met Jack Kamminga en Eltjo Glazenburg.

Dit zijn al een aantal jaren de gangmakers om het wandelen en bewegen in dit mooie Westerwolde op te zetten. Bij deze feestelijke start van deze wandeling waren ook vertegenwoordigers van Huis voor de Sport, Stichting wandelen Westerwolde en boswachter van Staatsbosbeheer Westerwolde Jelke Vale aanwezig.

We hadden al gezien dat in deze route 37 een stukje historie en ook een stukje om te wandelen mist en dat is het gebied De Klieve. De wandeling ging in het beging langs een aantal historische panden in Bellingwolde.

Langs de Hoofdweg staan veel mooie panden/boerderijen. Vele zijn inmiddels gerenoveerd en een aantal valt onder Monumentenzorg. We stonden even stil en om verder uitleg te geven.

Huisnummers 45 marchechausseekazerne bouwjaar 1920

Huisnummer 37 boerderij Oldambttype bouwjaar 1878

Huisnummer 3 Rentenierswoning bouwjaar 1914

Verder langs het Veendiep noordzijde naar De Klieve. Aldaar aangekomen weer terug langs het Veendiep naar de zuidzijde van natuurgebied Veendiep met aldaar drie grote plassen. Eén van deze plassen werd in de volksmond genoemd naar Kees Verkerk (oud schaatser). Toen later Kees Verkerk met schaatsen stopte, was het ook gebeurd met het schaatsen aldaar. Alle investeringen die er gedaan zijn werden dan ook verdeeld over andere schaatsbanen in Bellingwolde/Vriescheloo en Veelerveen.

Doorgewandeld langs B.L Tijdenskanaal via de Rhederbrug naar het Harm Kemperpark. Door dit mooi park met zwemvijver kwamen we weer terug bij ons beginpunt De Meet, voor degene die dat wou om daar nog iets te drinken of b.v. een soepje te nemen.

Het was prima wandelweer, met af en toe het zonnetje er bij. Toch werden we nog verrast met een kleine hagelbui op 600 meter van het eindpunt.

Verslag en foto’s: Ooldrik Modderman

