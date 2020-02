Elize van der Kamp en Jona Bos damkampioenen district Oost Groningen

WINSCHOTEN – Woensdagmiddag streden 11 enthousiaste basisschoolleerlingen uit het district Oost Groningen in het gebouw van S.V. Bovenburen in Winschoten om de individuele damtitel.

In de welpencategorie, groep 4 t/m 6, werd de 9 jarige Elize van der Kamp uit Beerta kampioen. Het zilver en brons was respectievelijk voor de tweelingzusjes Sophie en Kirsten Gosselaar uit Finsterwolde.

De 11 jarige Jona Bos uit Wedderveer werd ongeslagen kampioen met 12 punten in de pupillen categorie, groep 7/8. Tweede werd Dylarius Stoter uit Oude Pekela met 10 punten en 3e Finn uit Winschoten, eveneens 10 punten. Het onderlinge treffen tussen Dylarius en Finn werd echter door Dylarius gewonnen.

Eén groep

Alle deelnemers kwamen uit in één groep, waarbij zeven ronden “Zwitsers systeem” werden gespeeld onder een speeltempo van ca. 25 minuten per ronde. Bij de “virtuele” welpen groep pakte Elize het goud met 9 punten, Sophie scoorde met 8 punten het zilver en Kirsten legde met 7 punten beslag op het brons. De onderlinge wedstrijden tussen Sophie, Kirsten en Elize eindigden allen in een puntendeling. Hieruit blijkt dat het onderlinge krachtsverschil uiterst miniem was. Overigens werden over het hele front goede partijen gespeeld, waarbij de beschikbare tijd uitstekend werd benut.

Schooldammen district Oost Groningen

Het dammen om de individuele titel is traditioneel het verlengstuk van het scholendamtoernooi dat voor de 8e editie, zijn beslag kreeg op 29 januari en 12 februari.

In principe konden de leerlingen in het basisonderwijs van groep 4 t/m 6 en groep 7/8 zich inschrijven voor deze finale. Daarvoor werden de desbetreffende basisschoolleerlingen, in Oost Groningen, door schooldam coördinator Evert van Leeuwen geïnviteerd voor deze titelstrijd. Uiteindelijk mocht Harrie Molthoop 11 deelnemers verwelkomen. Harrie Molthoop en Han Tuenter fungeerden tevens als “tafelarbiter”.

Prijsuitreiking

Na afloop mochten de deelnemers de prijzen in ontvangst nemen, uit handen van Harrie Molthoop. In beide categorieën voor de nummers 1 t/m 3 een beker, de overige deelnemers een medaille met lint. Tenslotte werden de deelnemers nog geattendeerd op de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de damtraining, op woensdagmiddag, die in dezelfde locatie wordt verzorgd tussen 14:00 en 15:00 uur. De organisatie was overigens in handen van damclub Winschoten.

Eindstand welpen finale

1. Elize van der Kamp Beerta 9 punten

2. Sophie Gosselaar Finsterwolde 8 punten

3. Kirsten Gosselaar Finsterwolde 7 punten

Pupillenklassement spannend

De spanning onderin het pupillenklassement was te snijden gezien het verschil tussen Charlotte, Lotte, Loïs en Noah. Tussen het kwartet dammers zat zegge en schrijve slechts één punt verschil.

Eindstand Pupillen finale

1. Jona Wedderveer

2. Dylarius Oude Pekela

3. Finn Winschoten

4. Lorenzo Winschoten

5. Charlotte Winschoten

6. Lotte Winschoten

7. Loïs Winschoten

8. Noah Beerta

