Nestkastjes in Oldambt tegen eikenprocessierups

OLDAMBT – Gemeente Oldambt gaat op een natuurlijke manier de strijd aan met de eikenprocessierups. Dit gebeurt door nestkastjes te plaatsen. De nestkastjes zijn bedoeld voor kool- en pimpelmezen, die de rupsen aan hun jongen voeren. Wethouder Bard Boon hielp op 26 februari mee om 15 nestkasten te plaatsen.

Langs het Winschoterdiep

De nestkastjes hangen in de eikenbomen langs het Winschoterdiep. Wethouder Bard Boon: “In deze bomen hebben we vorig jaar twintig nesten van de eikenprocessierups gevonden en laten verwijderen. Omdat voorkomen beter en goedkoper is dan genezen, hangen we nu preventief nestkasten op.”

Meer insecten

Het plaatsen van de nestkastjes is niet de enige maatregel die Oldambt neemt in de strijd tegen de eikenprocessierups. Albert-Erik de Winter, beleidsmedewerker groen bij de gemeente, legt uit: “Ook de larven van sluipwespen, sluipvliegen en gaasvliegen eten de eikenprocessierups. Daarom gaan we de bermen aantrekkelijker maken voor deze insecten. Dat doen we door minder te maaien, zodat er van alles gaat groeien dat deze insecten aantrekt. Helaas kunnen we met deze maatregelen het probleem niet helemaal oplossen, maar het verlaagt de plaagdruk wel.”

De eikenprocessierups in Oldambt

De Winter vervolgt: “Als boomeigenaar hebben we te maken met een zorgplicht voor de bomen. De bestrijding van de eikenprocessierups valt hier ook onder. Als we een melding krijgen over dit soort rupsen in onze bomen gaan we altijd even kijken en als het nodig is, laten we de rupsen verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf. Om de plaagdruk in Oldambt in de gaten te houden, monitoren we de hoeveelheid eikenprocessierupsen sinds 2014. Dat doen we met feromoonvallen die de vlinders aantrekken. We plaatsen deze vallen in samenwerking met Stichting Groninger Bomenwacht. Gelukkig hebben we in Oldambt nog niet veel last gehad van de eikenprocessierups. Dat komt omdat er in onze gemeente niet zoveel eiken staan.”

Ingezonden door gemeente Oldambt

Foto’s: Flip Slik