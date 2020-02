Wandelen werkt! in Alteveer

ALTEVEER – Op woensdag 4 maart organiseren de wandelcoaches Els Eckhardt en Eltjo Glazenburg een wandeling door Alteveer.

De koffie staat vanaf 09.00 uur klaar bij mfc De Drijscheer,

Keiweg 1, 9661 TV Alteveer. We wandelen over een route van Stichting Wandelen in Westerwolde. Deze route voert ons over de buitenwegen/paden en esschen door de dorpen Alteveer, Tange en Höchte.

Ook brengen we een kort bezoekje aan het atelier van de kunstschilder Geert Schreuder. En zien we het laatste stuk turfveen in het Westerwolde. De wandeling is 8 km of 10 km lang!

Opgave wandeling is verplicht vanaf donderdag 27 februari 2020 om 18.00 uur! Mail: info@uwwandelcoach.nl of 06 15 02 79 99 want bij heel slecht weer wordt het Ommetje vroeg in de ochtend om 07.15 uur via de mail afgemeld. Ook de Drijscheer wil graag het aantal wandelaars weten.

Er geldt een maximum aan 60 wandelaars! De inschrijving gaat open op donderdag 27 februari om 18.00 uur. Samen in dezelfde groep wandelen? Vermeld dit bij de opgave. Eltjo Glazenburg bepaalt in welke groep je wandelt!

