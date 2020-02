Waterbei lanceert kleurrijk nieuw logo

WINSCHOTEN – Stichting Het Evenement Winschoten heeft voor het straattheaterfestival Waterbei een kleurrijk en fonkelnieuw logo gelanceerd. Dat beeldmerk omlijst de activiteiten van het jaarlijkse festival in de binnenstad van Winschoten. Waterbei vindt dit jaar plaats op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Een aantal topacts is reeds gecontracteerd.



Het is gebleken dat het publiek graag en in groten getale voor dit spraakmakende zomerfestival naar Winschoten komt. Voor de initiatiefnemers een teken om door te gaan met dit unieke concept. Het grote succes van Waterbei 2018 en 2019 (toen nog onderdeel van de activiteiten van de Retail Club Winschoten) heeft de initiatiefnemers ertoe doen besluiten om Waterbei onder te brengen in een autonome Stichting: de Stichting Het Evenement Winschoten.



De initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat ook in de komende jaren een aantrekkelijk en bijzonder project aan het publiek kan worden gepresenteerd. De succesvolle formule van 2018 en 2019 wordt in 2020 en de volgende jaren (tot 2024) herhaald. Waterbei moet dan evolueren naar een vorm waarin steeds meer internationale acts samenwerken met regionale amateurspelers. En bovendien een steeds uitgebreidere randprogrammering creëren om meer ruimte te bieden aan lokale makers en artiesten. “Eén van onze belangrijkste doelstellingen is om met dit unieke concept (‘een wereldevenement op lokale plaatsen’) een nog grotere bovenregionale uitstraling te realiseren”, meldt stichting-voorzitter Pascal Meinders.

Stichting Het Evenement Winschoten wil met zijn evenementen, met als topper het festival Waterbei, een grote en brede doelgroep bereiken. “Het voornaamste doel is om alle inwoners van Oost-Groningen de kans te bieden een cultureel evenement van topklasse te laten beleven. Met name het omvangrijke aantal mensen (in Oost-Groningen) dat financieel niet in staat is geld uit te geven voor cultuur, is voor de stichting een belangrijke doelgroep. “Om deze reden blijft de stichting er (ook in de toekomst) naar streven om voor een bezoek aan Waterbei geen entreegeld te vragen”, beklemtoont Meinders.



Het blijft voor Stichting Het Evenement telkens een fikse opgave de benodigde financiën voor een evenement als Waterbei rond te krijgen. Bovendien is de stichting naarstig op zoek naar vrijwilligers die op beide Waterbei-dagen medewerking willen verlenen om het festival tot een succes te maken.

Wie dat wil kan zich melden via de website (www.waterbei.nl).

Ingezonden