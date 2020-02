Werkzaamheden stroomkabel Hoofdweg Bellingwolde tussen Vonkslaan en Merellaan

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 27 februari 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

KOUDE DAG

Het wordt een koude dag met temperaturen vanochtend van 1 tot 3 graden, en vanmiddag is de maximumtemperatuur is 3 a 4 graden. In de loop van de middag en vanavond is er kans op wat regen en natte sneeuw.

Vannacht is het droog met opklaringen en het kan glad worden op de weg, want de temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen is het vrij zonnig maar later is het bewolkt en morgenavond gaat het af en toe regenen. En mogelijk gaat het ook dan over in natte sneeuw. Maximum morgenmiddag ongeveer 6 graden maar morgenavond is het 1 a 2 graden.

Zaterdag is het zacht met 10 graden en af en toe regen, daarna is het overdag zo’n 8 graden en licht wisselvallig met wat zon en een bui.